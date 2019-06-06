Глава МИД Венгрии предложил пересмотреть санкции против Москвы

6 июня, 2019, 17:08

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии международного дискуссионного клуба в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что настало время провести анализ целесообразности сохранения антироссийских санкций

Об этом сообщает российское издание Ведомости .

"Что касается санкций. Когда они были введены, то преследовали экономические и политические цели. Экономические цели - нанести ущерб российской экономике, а политические - создать условия для реализации Минских договоренностей. Ни то, ни другое не произошло. Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, есть ли смысл вообще хранить санкционный режим или нет? " - сказал Сийярто.

Напомним, Евросоюз 20 июня примет решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода практически без обсуждения.