Евросоюз продлит санкции против РФ практически без обсуждения, - журналист

"Совет ЕС продолжит 20 июня экономические санкции ЕС против России еще на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждений будет мало или вообще не будет", - написал он.

По словам Йозвяк, процесс по расширению санкционного списка ЕС именами людей, которые были причастны к выдаче российских паспортов на Донбассе, продвигается очень медленно.

Напомним, что срок действия текущих санкции истекает в конце июля.

The EU's economic sanctions on #Russia are set to be prolonged at #Euco on 20 June by six months. Little or no discussions expected. The push to add more ppl on the sanctions list for the handout of Russian passports in Donbas is however going slowly. #Ukraine #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июня 2019 г.

Как известно, в июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России за незаконную аннексию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были усилены.

В марте 2015 года Европейский Совет связала действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.