Украинский тяжеловес сразится с обидчиком Бриггса

5 июня, 2019, 16:21

Украинский боксер Владислав Сиренко узнал имя соперника на свой бой 23 июня в Претории, ЮАР

Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.

Киевлянин в 8-раундовом поединке сразится с 37-летним аргентинцем Эмилио Сарате. Среди прошлых соперников представителя Аргентины выделяются Шеннон Бриггс и Хьюи Фьюри. Сиренко на профессиональном ринге еще не потерпел ни одного поражения: на его счету 11 поединков, 11 побед, 10 из которых - нокаутом.