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Espreso.tvСпортУкраинский тяжеловес сразится с обидчиком Бриггса

Украинский тяжеловес сразится с обидчиком Бриггса


фото: facebook
Украинский боксер Владислав Сиренко узнал имя соперника на свой бой 23 июня в Претории, ЮАР

Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.

Киевлянин в 8-раундовом поединке сразится с 37-летним аргентинцем Эмилио Сарате. Среди прошлых соперников представителя Аргентины выделяются Шеннон Бриггс и Хьюи Фьюри. Сиренко на профессиональном ринге еще не потерпел ни одного поражения: на его счету 11 поединков, 11 побед, 10 из которых - нокаутом.

  • Напомним, 28 апреля украинский боксер Владислав Сиренко на первой минуте поединка нокаутировал аргентинского тяжеловеса Даниэля Робутт.
  • 26 апреля стало известно, что украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Facher Sportmanagement.

 

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