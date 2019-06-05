Украинский тяжеловес сразится с обидчиком Бриггса
5 июня, 2019, 16:21
Украинский боксер Владислав Сиренко узнал имя соперника на свой бой 23 июня в Претории, ЮАР
Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.
Киевлянин в 8-раундовом поединке сразится с 37-летним аргентинцем Эмилио Сарате. Среди прошлых соперников представителя Аргентины выделяются Шеннон Бриггс и Хьюи Фьюри. Сиренко на профессиональном ринге еще не потерпел ни одного поражения: на его счету 11 поединков, 11 побед, 10 из которых - нокаутом.
- Напомним, 28 апреля украинский боксер Владислав Сиренко на первой минуте поединка нокаутировал аргентинского тяжеловеса Даниэля Робутт.
- 26 апреля стало известно, что украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Facher Sportmanagement.