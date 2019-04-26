"Новый Кличко": украинский тяжеловес заключил контракт с промоутерами из Германии
Об этом сообщает Luckypunch.net.
Владислав Сиренко накануне боя против аргентинца Леандро Даниэля Робутти, который состоится 27 апреля в немецком Карлсруэ, заявил о начале сотрудничества с немецкой промоутерской компанией Facher Sportmanagement.
"Это немецкая компания, которая называется Facher Sportmanagement. У них есть кроме меня много спортсменов. Среди них чемпионка мира WBC, также с ними сотрудничает супертяжеловес из Украины Александр Захожий. Для меня это новый рынок - Германия - хотелось бы там себя хорошо проявить. Германия - это очень большая страна в боксе", - сказал Сиренко.
Напомним Виталий и Владимир Кличко на старте своей карьеры выступали за немецкую промоутерскую компанию Universum Box-Promotion и получили невероятную популярность в Германии.
Владислав Сиренко на профессиональном ринге выиграл все 10 поединков. Он тренируется у экс-тренера Александра Усика - Джеймса Али Башира.
- Напомним, в декабре 2018 года украинский боксер Владислав Сиренко нокаутировал бразильца Марсело Насименту.
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