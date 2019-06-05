"Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире и снова не исключил применения военной силы против Исламской Республики", - говорится в сообщении.

Выступая в среду перед британскими СМИ во время государственного визита в Соединенное Королевство, Трамп заявил, что существует возможность, что его администрация будет вынуждена начать операцию против Ирана.

"Хочу ли я этого? Скорее нет. Но возможности не исключаю", - сказал глава Белого дома.