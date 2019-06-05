Трамп назвал Иран террористическим государством "номер один"
5 июня, 2019, 16:09
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает вероятности войны с Ираном, который он назвал "террористическим государством номер один в мире"
Об этом пишет Al Jazeera.
"Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире и снова не исключил применения военной силы против Исламской Республики", - говорится в сообщении.
Выступая в среду перед британскими СМИ во время государственного визита в Соединенное Королевство, Трамп заявил, что существует возможность, что его администрация будет вынуждена начать операцию против Ирана.
"Хочу ли я этого? Скорее нет. Но возможности не исключаю", - сказал глава Белого дома.