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Espreso.tvМирТрамп назвал Иран террористическим государством "номер один"

Трамп назвал Иран террористическим государством "номер один"


фото: REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает вероятности войны с Ираном, который он назвал "террористическим государством номер один в мире"
Об этом пишет Al Jazeera.

"Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире и снова не исключил применения военной силы против Исламской Республики", - говорится в сообщении.

Выступая в среду перед британскими СМИ во время государственного визита в Соединенное Королевство, Трамп заявил, что существует возможность, что его администрация будет вынуждена начать операцию против Ирана.

"Хочу ли я этого? Скорее нет. Но возможности не исключаю", - сказал глава Белого дома.

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