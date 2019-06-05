Трамп не исключает возможности военной операции в Иране

5 июня, 2019, 10:29

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности использования военной силы против Ирана

Об этом сообщает Reuters .

На вопрос, считает ли президент, ему придется применить военную силу против Ирана, Трамп ответил: "Всегда есть такая возможность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность". Однако Трамп также заявил, что надеется на переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Да, конечно, я предпочел бы переговоры. Он (Роухани, - ред.) недавно сказал, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", - добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что США могут вступить в переговоры с Ираном, если иранская власть сама этого захочет. В то же время, он добавил, что Роухани хочет вести переговоры.

Напряженность в отношениях между странами, которая образовалась в прошлом на фоне выхода США по ядерной сделки Ирана, еще более обострилась после диверсионной атаки на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах в минувшие выходные.

В агентстве национальной безопасности США заявили, что Иран или группы, которые он поддерживает, могут быть причастны к атаке. Неопровержимых доказательств причастности Ирана нет, Тегеран отрицает свое участие в инциденте и призывает провести расследование.

Ранее командующий "Корпуса Стражей Исламской революции" бригадный генерал Хосейн Саламе пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Напомним, 6 мая США отправили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, предусматривающий отправку 120 тыс. американских военных на Ближний Восток в случае обострения обстановки.

Иран объявил , что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.