Супрун посоветовала медикам, как добиться повышения зарплат

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает в ВВС .

"Мы даем всю информацию. Каждый врач может увидеть на сайте НСЗУ, сколько средств приходит в больнице тех пациентов, которые подписали с ним декларации. Когда врачи коллективно придут к своему главному врачу и скажут, у меня 1,5 тыс. пациентов и я приношу каждый месяц 50-60 или 100 тыс. гривен, а моя зарплата вот такая ... Это уже ответственность на местах ", - подчеркнула Супрун.

Она призвала врачей обращаться к руководителям местной власти, если главный врач не хочет повышать им заработную плату.

"Врачи должны идти к владельцу заведения - местного совета и сказать владельцу, что главный врач не платит, что это проблема. Они могут спросить:" Вы хотите, чтобы мы остались? Или вы хотите, чтобы в другом районе нам дали 15-25 тыс. гривен и мы переедем? ", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что владельцами больничных учреждений является общество.

"Мы дали врачам всю информацию, мы дали им независимость. Они могут подписать новый коллективный договор. Министерство не являются собственниками медучреждений, а община является. Пойдите к мэрам, к райсоветов и скажите им, что это происходит. Многое зависит от самих врачей ", - отметила Супрун.