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Espreso.tvОбществоСупрун остается в Украине, чтобы завершить медицинскую трансформацию

Супрун остается в Украине, чтобы завершить медицинскую трансформацию

Руководительница МЗ Ульяна Супрун остается в Украине и будет в дальнейшем бороться за то, чтобы медицинская трансформация завершилась

Об этом сказала Супрун во время медиафорума во Львове, передает Радио Свобода .

"Независимо от того, что произойдет, или мы останемся, или нет, я остаюсь в Украине и дальше бороться за то, чтобы медицинская трансформация завершилась и чтобы украинский народ имел доступ к качественным медицинским услугам, так же, как все остальные европейские страны", - сказала она.

Супрун также заявила, что еще не встречалась с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

"Видимо, за 2-3 недели мы будем общаться и покажем, какие произошли изменения в реформировании медицины, в дальнейшем есть план. Мы ожидаем от нового президента вопрос:" Как я могу вам помочь? "Мы хотим передать все наработанное новой команде, независимо или работать ", - добавила она.

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