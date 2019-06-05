Супрун отреагировала на слова Зеленского о ее работе

5 июня, 2019, 17:32

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что со стороны президента Владимира Зеленского неправильно оценивать ее работу за глаза

Об этом Супрун заявила сегодня на брифинге в кулуарах правительства, передает Лига.net.

"Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - отметил президент Владимир Зеленский.

Комментарий президента Супрун восприняла как оскорбление и заметила, что прежде чем делать выводы и оценивать ее работу следует лично познакомиться и пообщаться. В дополнение, и.о. министра здравоохранения подчеркнула, что с ее стороны было бы безрассудным оценивать достижения Зеленского после двух недель работы.

"У меня еще нет выводов, какой он человек или каким он будет президентом, потому что он еще только вторую или третью неделю работает, еще рано", - сказала она.

"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы еще до того, как со мной поговорит, посмотрит на нашу работу, и не будет называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", - добавила она.