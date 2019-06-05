США расширили санкции против Кубы

5 июня, 2019, 09:43

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Кубы

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Новые ограничительные меры вступят в силу 5 июня.

США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях.

Также больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и судов.

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, усиливая позиции коммунистов в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, новые санкции направлены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, разведки и спецслужб Кубы".

Ранее сообщалось, что из-за финансового кризиса власти Кубы ввели в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены.