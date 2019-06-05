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Espreso.tvОбществоСША расширили санкции против Кубы

США расширили санкции против Кубы

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Кубы

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Новые ограничительные меры вступят в силу 5 июня.

США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях.

Также больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и судов.

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, усиливая позиции коммунистов в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, новые санкции направлены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, разведки и спецслужб Кубы".

Ранее сообщалось, что из-за финансового кризиса власти Кубы ввели в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены.

  • Напомним, что США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы.
  • В 2017 году на Кубе не менее 22 американские дипломатов и членов их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". Подобный случай также был зафиксирован в консульстве в Китае.
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