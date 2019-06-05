США расширили санкции против Кубы
Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Новые ограничительные меры вступят в силу 5 июня.
США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях.
Также больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и судов.
"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, усиливая позиции коммунистов в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
По его словам, новые санкции направлены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, разведки и спецслужб Кубы".
Ранее сообщалось, что из-за финансового кризиса власти Кубы ввели в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены.
- Напомним, что США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы.
- В 2017 году на Кубе не менее 22 американские дипломатов и членов их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". Подобный случай также был зафиксирован в консульстве в Китае.