США отозвали с Кубы двух дипломатов из-за загадочных травм

8 июня, 2018, 22:51

США отозвали двух сотрудников посольства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы, причина которой остается невыясненной

По словам источника в Госдепартаменте, потерпевших привезли на обследование в Пенсильванский университет, информирует АР.

Врачи этого вуза изучали прошлогодние случаи на Кубе, а также новые, которые произошли в консульстве США в Китае.

Напомним, что из Китая отправили нескольких американских дипломатов и членов их семей для прохождения медицинского обследования. Дипломаты в течение последнего месяца испытывали недомогание, вызванное, вероятно, акустическим воздействием микроволнового излучателя.

В 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". Кроме того, подобные симптомы, которые включают головокружение, головную боль и тошноту, были обнаружены у десяти из 27 дипломатов Канады и членов их семей.

Президент США Дональд Трамп тогда возложил ответственность за ряд акустических атак на Кубу.