Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко, - СМИ

5 июня, 2019, 11:47

Саакашвили согласился на предложение мэра Киева Виталия Кличко присоединиться к партии "УДАР"

Об этом сообщил telegram канал "УП. Off the record" .

"В понедельник Саакашвили встречался с "Движением новых сил" (то есть тем, что от него осталось) и общественными активистами. На встрече он признавал, что планирует присоединиться к команде Кличко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Саакашвили не может стать народным депутатом, ведь, согласно закону о выборах народных депутатов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет.

Ранее сообщалось, что Кличко предложил Саакашвили вместе идти на выборы. Саакашвили он предложил стать главой партии. Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него есть много обязательств перед киевлянами.