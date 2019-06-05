//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Торопливость, поспешность и отсутствие рабочих органов" Киевский патриархат отреагировал на видео о ликвидации УПЦ КП

"Торопливость, поспешность и отсутствие рабочих органов" Киевский патриархат отреагировал на видео о ликвидации УПЦ КП

Киевский патриархат прокомментировал фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата
Об этом сообщает пресс-служба Киевской патриархии.
 
Отмечается, что Собор, на котором состоялось голосование о роспуске УПЦ КП и подписание Филаретом соответствующего документа, не был Поместным собором УПЦ КП. И, соответственно, принятые на этом Соборе решения - "ничтожные по своей сути".
 
"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является Поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором", - говорится в заявлении.
 
Филарет уверен, что во время этого заседания представители УПЦ КП приняли "ситуативный документ, который не имеет юридической силы", по требованию представителей Вселенского патриархата для участия в Объединительном соборе.
 
"Опубликованное видео, которое фиксирует момент подписания данного постановления, четко и ясно показывает торопливость, поспешность, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", - заявили в Киевской патриархии.
  • Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
  • ПЦУ обнародовала документ о ликвидации УПЦ КП
  • Позже ПЦУ показала видео голосования о ликвидации УПЦ КП
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

больше новостей

5 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать