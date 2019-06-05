"Торопливость, поспешность и отсутствие рабочих органов" Киевский патриархат отреагировал на видео о ликвидации УПЦ КП
5 июня, 2019, 20:09
Киевский патриархат прокомментировал фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата
Об этом сообщает пресс-служба Киевской патриархии.
Отмечается, что Собор, на котором состоялось голосование о роспуске УПЦ КП и подписание Филаретом соответствующего документа, не был Поместным собором УПЦ КП. И, соответственно, принятые на этом Соборе решения - "ничтожные по своей сути".
"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является Поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором", - говорится в заявлении.
Филарет уверен, что во время этого заседания представители УПЦ КП приняли "ситуативный документ, который не имеет юридической силы", по требованию представителей Вселенского патриархата для участия в Объединительном соборе.
"Опубликованное видео, которое фиксирует момент подписания данного постановления, четко и ясно показывает торопливость, поспешность, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", - заявили в Киевской патриархии.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- ПЦУ обнародовала документ о ликвидации УПЦ КП
- Позже ПЦУ показала видео голосования о ликвидации УПЦ КП
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