"Торопливость, поспешность и отсутствие рабочих органов" Киевский патриархат отреагировал на видео о ликвидации УПЦ КП

5 июня, 2019, 20:09

Киевский патриархат прокомментировал фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата

Отмечается, что Собор, на котором состоялось голосование о роспуске УПЦ КП и подписание Филаретом соответствующего документа, не был Поместным собором УПЦ КП. И, соответственно, принятые на этом Соборе решения - "ничтожные по своей сути".

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является Поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором", - говорится в заявлении.

Филарет уверен, что во время этого заседания представители УПЦ КП приняли "ситуативный документ, который не имеет юридической силы", по требованию представителей Вселенского патриархата для участия в Объединительном соборе.

"Опубликованное видео, которое фиксирует момент подписания данного постановления, четко и ясно показывает торопливость, поспешность, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", - заявили в Киевской патриархии.