ПЦУ показала видео голосования, на котором ликвидировали УПЦ КП

4 июня, 2019, 21:38

Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата

Соответствующее видео размещено на Youtube-канале ПЦУ.

"Аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", - говорится в комментарии под записью.

На поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. Лично Филарет на это сказал: "Ну, давайте".

Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя. Он заявил, что против ликвидации церкви, потому что не верит Порошенко. После этого Филарет собственноручно поставил подпись под проголосованным документом.