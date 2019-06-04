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Espreso.tvОбществоПЦУ показала видео голосования, на котором ликвидировали УПЦ КП

ПЦУ показала видео голосования, на котором ликвидировали УПЦ КП

Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата

Соответствующее видео размещено на Youtube-канале ПЦУ.

"Аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", - говорится в комментарии под записью.

На поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. Лично Филарет на это сказал: "Ну, давайте".

Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя. Он заявил, что против ликвидации церкви, потому что не верит Порошенко. После этого Филарет собственноручно поставил подпись под проголосованным документом.

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