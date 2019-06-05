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Espreso.tvОбществоПотери на фронте: в штабе ООС рассказали подробности

Потери на фронте: в штабе ООС рассказали подробности

Во вторник, 4 июня, российские оккупанты на Донбассе попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик Объединенных сил, в результате чего двое украинских военных погибли, еще один был ранен

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Трагедия произошла в районе Новоселовки Второй. Захватчики попали в автомобиль, отвозил продукты питания бойцам на позиции.

"Вооруженным формированием РФ был коварно обстрелян автомобиль ГАЗ-66 ВСУ, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник", - говорится в сообщении.

Раненого эвакуировали в военный мобильного госпиталя.

  • Напомним, в результате вражеских обстрелов на Донбассе 4 июня погибли двое бойцов Операции объединенных сил, еще трое были ранены. Утром 5 июня оккупанты продолжили стрелять, из-за чего погиб еще один украинский военный.
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