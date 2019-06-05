Обострение на фронте: погибли 3 бойца ООС, еще 3 - ранены. Потери оккупантов - 2 боевика

5 июня, 2019, 07:38

Во вторник, 4 июня, российские наемники на Донбассе 16 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе трижды - с запрещенного Минскими соглашениями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи опытно - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, у Новоселовка Второй - с противотанковых ракетных комплексов, под Талаковкой - из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Чермалыка и Павлополя - с автоматических станковых гранатометов, рядом с населенным пунк ом Пески - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, возле Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у Золотого-4 - с автоматического стрелкового и снайперского оружия во станицей Луганской - из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще трое - получили ранения. На каждый обстрел бойцы ООС ответили оккупантам. По данным разведки, 4 июня россияне потеряли одного оккупанта погибшим, еще одного - раненым.

С начала суток 5 мая захватчики 4 раза обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы обстреляли укрепления Объединенных сил у Талаковка из ручных противотанковых гранатометов, под Водяным - с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Золотое-1.

В результате этих обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На каждый обстрел украинские подразделения дали врагу ответ.