НБУ выпустил лимитированный объем электронной гривны

5 июня, 2019, 10:25

Национальный банк Украины изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - электронной гривны

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Да, регулятор провел пилотный проект, в рамках которого проанализировал международный опыт, исследовал правовые аспекты, макроэкономический эффект и обрабатывал оптимальные варианты бизнес-модели внедрения электронной гривны.

"Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка , эксперты которого оказывали Национальном банке консультации в рамках технической помощи ", - рассказали в Нацбанке.

Исследование поставило перед НБУ новые вопросы о том, каким будет влияние электронной гривны на экосистему платежного рынка, будет ли на нее достаточный спрос со стороны пользователей, торговцев и участников рынка, какая технология должна использоваться.