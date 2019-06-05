НБУ выпустил лимитированный объем электронной гривны
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
Да, регулятор провел пилотный проект, в рамках которого проанализировал международный опыт, исследовал правовые аспекты, макроэкономический эффект и обрабатывал оптимальные варианты бизнес-модели внедрения электронной гривны.
"Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка , эксперты которого оказывали Национальном банке консультации в рамках технической помощи ", - рассказали в Нацбанке.
Исследование поставило перед НБУ новые вопросы о том, каким будет влияние электронной гривны на экосистему платежного рынка, будет ли на нее достаточный спрос со стороны пользователей, торговцев и участников рынка, какая технология должна использоваться.
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Напомним, Национальный банк Украины в января 2018 года вернулся в проект по введению электронной гривны . Пилотный проект Нацбанка по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты на базе технологии блокчейн длился с 2016 года
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Справка. Е-гривна - это национальная валюта на основе технологии блокчейн. Она может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и в то же время проводить их практически мгновенно.Транзакции с е-гривне могут осуществляться онлайн с помощью компьютеров и мобильных девайсов (смартфонов, планшетов).