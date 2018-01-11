Нацбанк рассматривает запуск электронной гривны, а не криптовалюты
11 января, 2018, 21:06
Национальный банк Украины вернулся к проекту о введении электронной гривны
Об этом заявила пресс-служба ведомства, передает "Интерфакс-Украина".
НБУ продолжает исследовательский проект относительно вероятного запуска э-гривны. Проект открыли в конце 2016 с целью создания национальной валюты на основе блокчейну.
"Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты", - прокомментировали в НБУ.
Э-гривна позволит осуществить перевод с мгновенной скоростью и уменьшить транзактные расходы на перевод денег с одного платежного рынка Украины в другой.
- 11 января секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине планируется ввести налог на доходы от криптовалютных операций.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас