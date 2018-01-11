Нацбанк рассматривает запуск электронной гривны, а не криптовалюты

11 января, 2018, 21:06

Национальный банк Украины вернулся к проекту о введении электронной гривны

Об этом заявила пресс-служба ведомства, передает "Интерфакс-Украина".

НБУ продолжает исследовательский проект относительно вероятного запуска э-гривны. Проект открыли в конце 2016 с целью создания национальной валюты на основе блокчейну.

"Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты", - прокомментировали в НБУ.

Э-гривна позволит осуществить перевод с мгновенной скоростью и уменьшить транзактные расходы на перевод денег с одного платежного рынка Украины в другой.