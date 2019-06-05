Metallica исполнит гимн США перед финальным матчем НБА

5 июня, 2019, 16:56

Участники культовой группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт исполнят гимн США перед третьим матчем финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает НБА в twitter.

Хэтфилд и Хэмметт исполнят гимн США перед началом третьего матча финальной серии плей-офф НБА между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс". Гимн Канады исполнит кантри-певица Тениль Артс.

Первые две игры финала плей-офф состоялись в Торонто. В стартовой встрече победу со счетом 118:109 одержали хозяева. Во втором матче выиграли калифорнийские баскетболисты - 109:104.

@Metallica 's James Hetfield & Kirk Hammett will perform the US national anthem, and award-winning country artist @TenilleArts will perform the Canadian national anthem ahead of Game 3 of the 2019 #NBAFinals presented by @YouTubeTV 9:00 pm/et Wednesday on ABC & Sportsnet! pic.twitter.com/p05DAyToYs - NBA (@NBA) 4 июня 2019