Metallica исполнит гимн США перед финальным матчем НБА
Об этом сообщает НБА в twitter.
Хэтфилд и Хэмметт исполнят гимн США перед началом третьего матча финальной серии плей-офф НБА между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс". Гимн Канады исполнит кантри-певица Тениль Артс.
Первые две игры финала плей-офф состоялись в Торонто. В стартовой встрече победу со счетом 118:109 одержали хозяева. Во втором матче выиграли калифорнийские баскетболисты - 109:104.
@Metallica 's James Hetfield & Kirk Hammett will perform the US national anthem, and award-winning country artist @TenilleArts will perform the Canadian national anthem ahead of Game 3 of the 2019 #NBAFinals presented by @YouTubeTV 9:00 pm/et Wednesday on ABC & Sportsnet! pic.twitter.com/p05DAyToYs- NBA (@NBA) 4 июня 2019
- 2 июня украинский струнный квартет "Астурия" выложил видео собственного исполнения гимна Лиги чемпионов перед финальным матчем между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде.