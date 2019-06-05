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Espreso.tvСпортMetallica исполнит гимн США перед финальным матчем НБА

Metallica исполнит гимн США перед финальным матчем НБА


фото: CBS
Участники культовой группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт исполнят гимн США перед третьим матчем финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает НБА в twitter.

Хэтфилд и Хэмметт исполнят гимн США перед началом третьего матча финальной серии плей-офф НБА между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс". Гимн Канады исполнит кантри-певица Тениль Артс.

Первые две игры финала плей-офф состоялись в Торонто. В стартовой встрече победу со счетом 118:109 одержали хозяева. Во втором матче выиграли калифорнийские баскетболисты - 109:104.

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