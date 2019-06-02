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Espreso.tvСпортНевероятный момент: украинки выложили видео с собственным исполнением гимна Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде

Невероятный момент: украинки выложили видео с собственным исполнением гимна Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде


фото: facebook
Украинский струнный квартет "Астурия" выложил видео собственного исполнения гимна Лиги чемпионов перед финальным матчем между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде

Видео обнародовала одна из музыкантш квартета Мирослава Цибко в facebook.

"Захватывающий и невероятный момент! Спасибо, девушки. Счастливая", - написала Мирослава Цибко.

В квартете "Астурия" играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

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