Невероятный момент: украинки выложили видео с собственным исполнением гимна Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде
2 июня, 2019, 18:57
Украинский струнный квартет "Астурия" выложил видео собственного исполнения гимна Лиги чемпионов перед финальным матчем между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде
Видео обнародовала одна из музыкантш квартета Мирослава Цибко в facebook.
"Захватывающий и невероятный момент! Спасибо, девушки. Счастливая", - написала Мирослава Цибко.
В квартете "Астурия" играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).
- 21 мая стало известно, что перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде гимн турнира выполнит украинский струнный квартет "Астурия" .
- 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" .