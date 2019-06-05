5 июня, 2019, 18:41

Мэр Днипра миллионер Борис Филатов рассказал о своих отношениях с Коломойским

Об этом городской голова Днипра Борис Филатов заявил в интервью Радио Свобода .

Мэр Днипра говорит, что очень близок с олигархом Игорем Коломойским, который недавно вернулся в Украину.

"Да, я очень многому научился у него - и хорошего, и, наверное, плохого. Я всегда говорил, что он гений. Для кого-то он добрый гений, а для кого-то - злой", - отметил Филатов.

На вопрос о том, какой Коломойский гений для Украины: добрый или злой, мэр Днепра ухився от прямого ответа.

"Можно, я оставлю этот вопрос без комментариев? Негоже говорить в таком ключе о человеке, с которым ты вместе был 15 или даже 20 лет. Я никогда не буду открещиваться от нашего общего жизненного опыта, но я никогда не был его сотрудником, не работал в "ПриватБанке". У нас были разные периоды: мы ссорились, мирились, работали долго, расходились", - отметил городской голова.

Филатов признался, что уже полтора года не общаетесь с Коломойским.

"Я называю это так: у нас произошла семейная ссора (смеется). В один момент мы просто стерли номера друг друга с мобильных телефонов. Хотя у нас не было скандала, не было выяснение отношений и тому подобное. А причина, наверное, в том , что мальчик Боря вырос из детских штанишек. Посмотрим, что будет с другими", - отметил Борис Филатов.