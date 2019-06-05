Львовский хор "Гомон" выполнил саундтрек к сериалу "Чернобыль" от HBO

5 июня, 2019, 14:00

Львовский муниципальный мужской хор "Гомон" выполнил саундтрек к сенсационному британско-американскому мини-сериалау "Чернобыль"

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

"Около 2 месяцев назад к нам обратился художественный руководитель ансамбля Львовской филармонии Андрей Яськив, с которым связались американские коллеги. Сериал уже был на этапе отделки и продюсерам нужен был мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память", - рассказал художественный руководитель муниципального хора "Гомон" Руслан Ляшенко.

Как отметил художественный руководитель Академического инструментального ансамбля «Высокий Замок» Львовской национальной филармонии Андрей Яськив, авторы многосерийного фильма искали украинский мужской хор, который бы смог записать аутентичное исполнение саудтрека.