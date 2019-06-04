Украинский телеканал покажет сериал "Чернобыль" от HBO

4 июня, 2019, 17:07

Премьеру об украинской трагедии на Чернобыльской АЭС покажет телеканал "1 + 1"

Об этом сообщает УНИАН.

Британско-американский проект "Чернобыль" стал событием года международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb, оставив позади "Игру престолов". В пятисерийном фильме о техногенной катастрофе в советской Украине 26 апреля 1986 года крайне откровенно и точно освещаются малоизвестные подробности о масштабах аварии, огромных дозах радиации и угрозе ядерного апокалипсиса.

"Когда ты рассказываешь историю страданий, ты должен делать это с уважением. Как я могу проявить уважение? Для меня было очень важным получить детали прямо с советской жизни. Я хотел, чтобы каждый ценил и определил для себя настоящую, повседневную красоту, и борьбу, жертву и гордость жизни советских граждан, пострадавших от этого ужасного события", - отметил режиссер Крейг Мезин.