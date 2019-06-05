ЕС осуждает выдачу русскими паспортов на оккупированном Донбассе, - Туск

5 июня, 2019, 17:14

Президент Европейского Совета Дональд Туск отмечает, что в Евросоюзе осуждают выдачу российских паспортов гражданам Украины из оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса

Об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV .

"Мы также обсудили текущие угрозы для безопасности Украины. ЕС придерживается своего курса и остается преданным суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем российские указы о предоставлении российского гражданства украинцам с Донбасса, или выходцам из Крыма. Это противоречит Минским соглашениям. Мы в дальнейшем призываем к немедленному освобождению украинских граждан, которые были незаконно задержаны в России и в Крыму, включая 24 украинских моряков", - отметил Туск.

Туск добавил, что Евросоюз готов продолжать работу по имплементации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина, оно уже дало много положительных результатов в торговле, инвестициях, которые являются позитивом для наших народов с обеих сторон.

"ЕС также оказывать финансовую поддержку украинским реформам, несмотря на войну на Донбассе и российскую агрессию. Мы также обсудили дальнейшие угрозы для безопасности Украины. ЕС будет продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - отметил Туск.

Во время встречи Зеленский и Туск также подтвердили проведение саммита Украина-ЕС 8 июля.