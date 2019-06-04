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Espreso.tvМирЗеленского и Трампа пригласят в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

Зеленского и Трампа пригласят в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

Анджей Дуда
фото: polradio
Президент Польши Анджей Дуда пригласит президента Украины Владимира Зеленского на торжества, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны

Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский, передает Польское радио.

"Господин президент Анджей Дуда повторно пригласит президента Украины на торжества, связанные с началом Второй мировой войны. Приглашение на это событие было отправлено еще господину президенту Порошенко, следовательно завтра действительно будет такая возможность, чтобы индивидуально, непосредственно приглашение перевести уже господину президенту Зеленскому, и надеемся, что он уже 1 сентября будет в Варшаве", - сказал Спыхальский.

По его словам, на торжества также пригласят президента США Дональда Трампа.
 
Также Спыхальский подтвердил, что Дуда встретится с президентом Украины 4 июня в Брюсселе.
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