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Espreso.tvОбществоВ Ровно от кори умер трехмесячный ребенок

В Ровно от кори умер трехмесячный ребенок

В Ровно от осложнений, вызванных вирусом кори, умерла трехмесячная девочка

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра МЗ.

Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью, говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие девочки.

Отмечается, что были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях Минздрава, говорится в сообщении.

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