В Ровно от кори умер трехмесячный ребенок
4 июня, 2019, 17:03
В Ровно от осложнений, вызванных вирусом кори, умерла трехмесячная девочка
Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра МЗ.
Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью, говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие девочки.
Отмечается, что были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.
Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях Минздрава, говорится в сообщении.
- Напомним, с начала 2019 года корью в Украине заболели 50 тыс. 749 человек, из них 26 тыс. 844 - дети.