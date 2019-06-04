В Ровно от кори умер трехмесячный ребенок

4 июня, 2019, 17:03

В Ровно от осложнений, вызванных вирусом кори, умерла трехмесячная девочка

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра МЗ.

Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью, говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие девочки.

Отмечается, что были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях Минздрава, говорится в сообщении.