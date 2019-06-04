Трамп мог нарушить протокол, коснувшись королевы Елизаветы II

"На государственном банкете в Букингемском дворце в понедельник президент Дональд Трамп положил руку на спину королевы Елизаветы, вызвав дебаты о том, нарушил ли он королевский протокол", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел после того, как Трамп назвал королеву, "великой женщиной" за ее работу во время Второй мировой войны.

"Начиная со Второй мировой войны и до сегодняшнего дня Ее величество стала постоянным символом этих бесценных традиций. Она воплотила дух достоинства, долга и патриотизма, который гордо витает в каждом британском сердце", - сказал Трамп о королеве на ужине.

Неписаные правила этикета запрещают касаться королевы, если только она сама не протянет гостю руку.

Как отмечает издание, королева не выглядела раздраженной из-за поступка Трампа.

Со своей стороны, Елизавета II говорила во время своего выступления об уважении к американской стороне.

"Сегодня мы прославляем альянс, который помог обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на многие десятилетия и который, я верю, сохранится на многие годы вперед", - сказала она.

Как пишет AFP , королева отметила, что Великобритания и Соединенные Штаты построили послевоенные международные институты для того, чтобы "нации работали вместе, чтобы защитить мир, достигнутый таким трудом".

Монарх заявила, что обе страны объединены безопасностью, общим наследием, прочными культурными и экономическими связями.

"Я уверена в том, что наши единые ценности и общие интересы будут продолжать объединять нас", - добавила королева.

Как сообщалось, в понедельник Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II. Он завершится 5 июня. Поездка приурочена также к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944.

Основные торжества по этому поводу пройдут в Портсмуте и самой Нормандии.