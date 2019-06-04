Супрун заявляет о захвате Одесского медуниверситета рейдерами

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

3 июня неизвестные ворвались на внеочередное заседание Наблюдательного совета медуниверситета и распылили слезоточивый газ, в результате чего пострадали 28 человек, говорится в сообщении.

"Рада должна решать вопрос о рассмотрении многочисленных жалоб от сотрудников о совершении давления на них. В частности по поводу незаконных увольнений, происходящих в университете", - отметила Супрун.

По ее словам, здание университета захвачено рейдерами, решения Минздрава саботируются, судами блокируется решение о реорганизации медуниверситета. Заложниками этой ситуации стали студенты и преподаватели медуниверситета, которые шестой месяц не получают стипендии и зарплаты.

"Экс-ректор ОНМедУ Валерий Запорожан с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за "свой" университет. Коррупционеры, которые проплачивают титушек и адвокатов, которые "организовывают" необходимые решения коррумпированных судей - это настоящая реальность "высшего образования", - отметила и.о. министра.

Отмечается, что Минздрав не может провести в Одесском медуниверситете ни аудит работы руководства университета - людей не пускают на территорию, ни независимое тестирование качества образования студентов, потому что в университете организовывают акции и протесты, распространяют ложь о тестах и запугивают всех, прикрываясь студентами.

По мнению Супрун, реорганизации медвузов мешают "медицинские феодалы", потому что хотят сохранить свои кабинеты.

"Меня всегда удивляло, что у ректоров украинских университетов кабинеты выглядят более впечатляюще, чем у мэров городов или губернаторов. Большие картины, янтарь, дорогая мебель и аксессуары. В этих самых кабинетах речь обычно идет о критическом недофинансировании учреждений и так далее", - подчеркнула Супрун.