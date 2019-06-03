В Одесском медуниверситете подрались сторонники и противники ректора
Члены наблюдательного совета Одесского медуниверситета вместе с и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов сумели зайти в ректорат, чтобы провести внеочередное заседание, передает Думская.
Однако заседание было сорвано группой молодых людей в масках, которые распылили неизвестный газ. Против них применили огнетушители.
Одновременно полиция получила сообщение о заминировании здания Одесского медуниверситета. В связи с чем всех людей эвакуировали. Дубинина и другие вышли из университета в сопровождении полиции под крики «Позор!».
Взрывотехники проверили здание медуниверситета и три корпуса медучилища. Взрывоопасных веществ не обнаружено.
В полицию доставлены 43 участника конфликта, сейчас они дают объяснения по обстоятельствам столкновений в медуниверситете. Во время конфликта телесные повреждения получил полицейский, его госпитализировали.
По данным СМИ, со стороны Запорожана в схватках участвовали бойцы охранной фирмы "Зевс", со стороны Дубининой и Минздрава - активисты Нацкорпуса и Автомайдана.
- Напомним, что между Министерством здравоохранения и бывшим ректором ОНМУ Валерием Запорожаном продолжается конфликт из-за нежелания последнего оставлять пост, несмотря на увольнение.
- МЗ обвиняет Запорожана в "систематическом грабеже университета". В частности, он потратил 220 млн грн на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг.
- Чтобы решить конфликтную ситуацию, Кабинет министров принял распоряжение о создании Национального Одесского медицинского университета, реорганизовав путем слияния Одесский национальный медицинский университет и Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского. Однако суд дважды остановил действие распоряжения правительства.