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Espreso.tvОбществоВ Одесском медуниверситете подрались сторонники и противники ректора

В Одесском медуниверситете подрались сторонники и противники ректора

В понедельник, 3 июня, в Одесском национальном медицинском университете произошел силовой конфликт между сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана и назначенным МЗ руководством

Члены наблюдательного совета Одесского медуниверситета вместе с и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов сумели зайти в ректорат, чтобы провести внеочередное заседание, передает Думская.

Однако заседание было сорвано группой молодых людей в масках, которые распылили неизвестный газ. Против них применили огнетушители.

Одновременно полиция получила сообщение о заминировании здания Одесского медуниверситета. В связи с чем всех людей эвакуировали. Дубинина и другие вышли из университета в сопровождении полиции под крики «Позор!».

Взрывотехники проверили здание медуниверситета и три корпуса медучилища. Взрывоопасных веществ не обнаружено.

В полицию доставлены 43 участника конфликта, сейчас они дают  объяснения по обстоятельствам столкновений в медуниверситете. Во время конфликта телесные повреждения получил полицейский, его госпитализировали.

По данным СМИ, со стороны Запорожана в схватках участвовали бойцы охранной фирмы "Зевс", со стороны Дубининой и Минздрава - активисты Нацкорпуса и Автомайдана.

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  • Напомним, что между Министерством здравоохранения и бывшим ректором ОНМУ Валерием Запорожаном продолжается конфликт из-за нежелания последнего оставлять пост, несмотря на увольнение.
  • МЗ обвиняет Запорожана в "систематическом грабеже университета". В частности, он потратил 220 млн грн на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг.
  • Чтобы решить конфликтную ситуацию, Кабинет министров принял распоряжение о создании Национального Одесского медицинского университета, реорганизовав путем слияния Одесский национальный медицинский университет и Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского. Однако суд дважды остановил действие распоряжения правительства.
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