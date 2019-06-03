В Одесском медуниверситете подрались сторонники и противники ректора

3 июня, 2019, 20:09

В понедельник, 3 июня, в Одесском национальном медицинском университете произошел силовой конфликт между сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана и назначенным МЗ руководством

Члены наблюдательного совета Одесского медуниверситета вместе с и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов сумели зайти в ректорат, чтобы провести внеочередное заседание, передает Думская.

Однако заседание было сорвано группой молодых людей в масках, которые распылили неизвестный газ. Против них применили огнетушители.

Одновременно полиция получила сообщение о заминировании здания Одесского медуниверситета. В связи с чем всех людей эвакуировали. Дубинина и другие вышли из университета в сопровождении полиции под крики «Позор!».

Взрывотехники проверили здание медуниверситета и три корпуса медучилища. Взрывоопасных веществ не обнаружено.

В полицию доставлены 43 участника конфликта, сейчас они дают объяснения по обстоятельствам столкновений в медуниверситете. Во время конфликта телесные повреждения получил полицейский, его госпитализировали.

По данным СМИ, со стороны Запорожана в схватках участвовали бойцы охранной фирмы "Зевс", со стороны Дубининой и Минздрава - активисты Нацкорпуса и Автомайдана.