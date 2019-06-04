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Espreso.tvМирСША одобрили продажу Болгарии самолетов F-16

США одобрили продажу Болгарии самолетов F-16


фото: theaviationgeekclub
Государственный департамент США утвердил разрешение на продажу Болгарии самолетов F-16C / D модификации Block 70/72 с сопутствующими системами вооружения, связи и обслуживания на общую сумму $ 1,667 млрд
При этом Агентство по вопросам оборонного сотрудничества направило в Конгресс соответствующий сертификат, сообщает американское специализированное издание Defense World.

Как уточняется, американская сторона удовлетворит запрос правительства Болгарии на закупку восьми самолетов F-16 C / D Block 70/72; десяти двигателей F110 General Electric; десяти многофункциональных систем распределения информации Link-16; девяти улучшенных систем iPDG; девяти радаров активного электронного сканирования AN / APG-83; комплектов аппаратуры разведки и целеуказания, модульных компьютеров управления полетами 7000AH и другой аппаратуры.

Кроме того, предусматривается продажа 20-мм автоматических установок M61 Vulcan, ракет для самолетов различных систем, авиабомб, лазерных прицелов и другого вооружения.

Предполагается, что американские самолеты и системы вооружения обеспечат эффективное реагирование Болгарии   на опасные ситуации, а также усиление взаимодействия местных ВВС с силами США и НАТО.

Напомним, Польша направила США запрос о готовности купить 32 истребителей пятого поколения F-35A для замены советских / российских самолетов, находящихся на вооружении польских Воздушных сил.

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