Скандальный экс-тренер "Реала" нашел новую команду

4 июня, 2019, 13:18

Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Лопетеги назначен главным тренером "Севильи"

Об этом сообщает официальный сайт "Севильи" .

Контракт с Лопетеги подписан на три года. Последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был "Реал", который он оставил в октябре прошлого года. В мадридский клуб тренер пришел летом 2018 г. со скандалом. Он подписал с "Реалом" контракт перед чемпионатом мира без согласия испанской федерации футбола и был уволен со сборной Испании за несколько дней до казни турнира.

Лопетеги ранее также работал с "Райо Вальекано", "Кастильо" и португальским "Порту". С 2016 по 2018 год он возглавлял сборную Испании.

Предыдущим главным тренером "Севильи" был Хоакин Капарроса, который ушел с поста главного тренера в конце мая. По итогам прошлого сезона "Севилья" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.