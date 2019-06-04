Скандальный экс-тренер "Реала" нашел новую команду
Об этом сообщает официальный сайт "Севильи" .
Контракт с Лопетеги подписан на три года. Последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был "Реал", который он оставил в октябре прошлого года. В мадридский клуб тренер пришел летом 2018 г. со скандалом. Он подписал с "Реалом" контракт перед чемпионатом мира без согласия испанской федерации футбола и был уволен со сборной Испании за несколько дней до казни турнира.
Лопетеги ранее также работал с "Райо Вальекано", "Кастильо" и португальским "Порту". С 2016 по 2018 год он возглавлял сборную Испании.
Предыдущим главным тренером "Севильи" был Хоакин Капарроса, который ушел с поста главного тренера в конце мая. По итогам прошлого сезона "Севилья" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.
¡Bienvenido, míster! #WeareSevilla- Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 4 июня 2019
- Напомним, 29 октября 2018 "Реал" объявил об отставке с поста главного тренера Лопетеги.