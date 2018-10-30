"Реал" уволил главного тренера

30 октября, 2018, 10:53

Мадридский "Реал" отправил в отставку главного тренера Хулена Лопетеги

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Под руководством 52-летнего тренера "Реал" сыграл в нынешнем сезоне 14 матчей. На счету команды шесть побед, две ничьи и шесть поражений.

Временным исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари, который возглавляет молодежную команду мадридцев - "Кастилью".

Лопетеги заключил контракт с "Реалом" в июне. Предыдущим его местом работы была сборная Испании. Тренер покинул национальную команду со скандалом: президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранил Лопетеги от работы в преддверии чемпионата мира-2018 в связи с тем, что специалист в тайне от федерации вел переговоры с "Реалом".