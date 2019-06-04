Разрушения начнутся с 2050 года: австралийские аналитики высказались о глобальном потеплении

4 июня, 2019, 16:15

Австралийские аналитики считают высокими шансы на разрушение цивилизации уже начиная с 2050 года и призывают мир к всеобщей мобилизации для борьбы с изменениями климата

Независимая аналитическая группа Breakthrough - National Centre for Climate Restoration представила новый доклад об изменениях климата. По мнению аналитиков, уже к 2050-му жизнь человечества резко изменится.

Ключевым автором доклада выступил бывший министр обороны Австралии, адмирал в отставке Крис Барри (Chris Barrie), активный защитник природы. По его мнению, изменения климата уже к 2050 году могут иметь "крайне серьезные последствия" для безопасности, которые не только очень вероятны, но и трудно прогнозируемые, поскольку человечество за последние тысячи лет не переживало ничего подобного по масштабам.

По его оценке продолжение существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на 3 ° С, после чего изменения станут уже необратимы. При этом экс-адмирал считает, что точка невозврата практически пройдена и сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы, а вместе с ней - и государств, и привычного порядка международных отношений.

Огромные массы людей будут вынуждены переселиться из мест, которые станут безлюдными, и еще больше столкнутся с нехваткой чистой воды. Резко упадет производительность сельского хозяйства, а в пока еще плодородных субтропических зонах оно станет совсем невозможно.

"Даже потепление на 2 ° С означает переселение более чем миллиарда людей, а при менее благоприятных сценариях масштабы разрушений оказываются за пределами наших возможностей прогнозирования, вплоть до полного конца цивилизации", - пишет Крис Барри.