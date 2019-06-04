"Казненные" в КНДР чиновники находятся в тюрьмах, - CNN

4 июня, 2019, 13:07

"Казненные" северокорейские дипломаты живы, но находятся в тюрьмах, пишет CNN со ссылкой на собственные источники

По данным издания, спецпредставитель КНДР США Ким Хек Чхоль находится за решеткой. Также в тюрьме находится и переводчик лидера КНДР Ким Чен Ына. Следствие пытается выяснить их роль в провале переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

Также сообщается, что Ким Эн Чхоля, который накануне сопровождал северокорейского лидера на концерте, практически полностью лишили власти.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти КНДР казнили спецпредставителя страны по США Ким Ен Чхоля и еще четырех дипломатов после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

3 июня "казненный" Ким Ен Чхоль сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте жен офицеров Корейской народной армии.