"Казненные" в КНДР чиновники находятся в тюрьмах, - CNN
По данным издания, спецпредставитель КНДР США Ким Хек Чхоль находится за решеткой. Также в тюрьме находится и переводчик лидера КНДР Ким Чен Ына. Следствие пытается выяснить их роль в провале переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.
Также сообщается, что Ким Эн Чхоля, который накануне сопровождал северокорейского лидера на концерте, практически полностью лишили власти.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти КНДР казнили спецпредставителя страны по США Ким Ен Чхоля и еще четырех дипломатов после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.
3 июня "казненный" Ким Ен Чхоль сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте жен офицеров Корейской народной армии.
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