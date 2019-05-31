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Espreso.tvМирКим Чен Ын казнил пятерых дипломатов после провала саммита с Трампом

Ким Чен Ын казнил пятерых дипломатов после провала саммита с Трампом


фото: REUTERS
Власти КНДР казнили спецпредставителя страны по США Ким Хек Чхоля и еще четырех дипломатов после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме

Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

По данным издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился расстрелять дипломатов на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна.

Всех дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США.

Один из высокопоставленных дипломатов был отправлен в исправительный лагерь с целью «перевоспитания».

СМИ также сообщают, что после саммита во Вьетнаме родная сестра главы КНДР перестала появляться на публике.

Напомним, второй саммит КНДР - США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР требовала полной отмены санкций.

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