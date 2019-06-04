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Espreso.tvОбществоПинчук заплатил сотни тысяч лоббисту за уроки английского, - Минюст США

Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту за уроки английского, - Минюст США


фото: epravda
Украинский олигарх Виктор Пинчук заплатил сотни тысяч долларов американскому лоббисту Дагу Шоену за уроки английского языка

Об этом сообщает ГолосАмерикы со ссылкой на документы, поданные в Министерство юстиции США в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

В документах указано, что целью уплаты средств американскому лоббисту было "научное обогащение, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика".

По словам исследовательницы Центра ответственной политики США Анны Массолий, Даг Шоен передал отчет о заключении Юлии Тимошенко, связанный с Полом Манафортом, бывшему советнику Белого дома Грегу Крейгу.

Напомним, ранее журналисты заметили , как Пинчук непублично посещал АП Зеленского.

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