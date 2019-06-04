Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту за уроки английского, - Минюст США
Об этом сообщает ГолосАмерикы со ссылкой на документы, поданные в Министерство юстиции США в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA).
По словам исследовательницы Центра ответственной политики США Анны Массолий, Даг Шоен передал отчет о заключении Юлии Тимошенко, связанный с Полом Манафортом, бывшему советнику Белого дома Грегу Крейгу.
New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen-the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort -tied Ukraine report to Greg Craig-reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for ... "tutoring" https: //t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9- Anna Massoglia (@annalecta) 2 июня 2019 г.
Напомним, ранее журналисты заметили , как Пинчук непублично посещал АП Зеленского.