Пинчук заплатил сотни тысяч лоббисту за уроки английского, - Минюст США

4 июня, 2019, 11:58

Украинский олигарх Виктор Пинчук заплатил сотни тысяч долларов американскому лоббисту Дагу Шоену за уроки английского языка

Об этом сообщает ГолосАмерикы со ссылкой на документы, поданные в Министерство юстиции США в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

В документах указано, что целью уплаты средств американскому лоббисту было "научное обогащение, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика".

По словам исследовательницы Центра ответственной политики США Анны Массолий, Даг Шоен передал отчет о заключении Юлии Тимошенко, связанный с Полом Манафортом, бывшему советнику Белого дома Грегу Крейгу.

New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen-the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort -tied Ukraine report to Greg Craig-reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for ... "tutoring" https: //t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9 - Anna Massoglia (@annalecta) 2 июня 2019 г.

Напомним, ранее журналисты заметили , как Пинчук непублично посещал АП Зеленского.