Журналисты заметили, как Пинчук непублично посещал АП Зеленского

3 июня, 2019, 15:30

Журналисты заметили, что олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента

Об этом сообщает " Радио Свобода".

По данным журналистов, около 19 часов вечера 31 мая автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник 28 мая.

Программа "Схемы" отправила запросы на имя президента Владимира Зеленского и Виктора Пинчука с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.