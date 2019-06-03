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Espreso.tvОбществоЖурналисты заметили, как Пинчук непублично посещал АП Зеленского

Журналисты заметили, как Пинчук непублично посещал АП Зеленского


фото: hpib.life
Журналисты заметили, что олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента

Об этом сообщает " Радио Свобода".

По данным журналистов, около 19 часов вечера 31 мая автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник 28 мая.

Программа "Схемы" отправила запросы на имя президента Владимира Зеленского и Виктора Пинчука с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.

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