Помпео: США продолжат давление на Россию в вопросе MH17

4 июня, 2019, 10:46

Официальный Вашингтон продолжит добиваться ответственности от России за применение боевого оружия по гражданскому самолету Малайзийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом

Как сообщает Укринформ, об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

"У нас был шанс обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", - заявил Помпео во время пребывания в Нидерландах.

Он отметил, что Россия должна была бы продемонстрировать большое взаимодействие и предпринять соответствующие шаги.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас идет", - заявил госсекретарь США.

24 мая 2018 г. Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малайзийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук.

Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.