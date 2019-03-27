Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ относительно ответственности за уничтожение MH17
27 марта, 2019, 12:16
Нидерланды и Австралия в марте начали переговоры с РФ об ответственности за уничтожение малайзийского авиалайнера Боинг-777 над Донбассом
Как сообщает NOS , об этом заявил глава МИД Нидерландов Стефан Блок во время переговоров с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.
По словам дипломатов, их страны делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы самолета Malaysia Airlines.
- Напомним, родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам , в котором обвинили в сбивании лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малазийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территории Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ . Международная следственная группа показала обломок ракеты , которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17 . Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat разоблачила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию . ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Автор книг о преступлениях в путинской России, связанные с подрывом зданий, и о преступлениях советского режима Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы предположительно планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.
Читайте также
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
Читайте также
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича