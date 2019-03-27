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Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ относительно ответственности за уничтожение MH17

Нидерланды и Австралия в марте начали переговоры с РФ об ответственности за уничтожение малайзийского авиалайнера Боинг-777 над Донбассом

Как сообщает NOS , об этом заявил глава МИД Нидерландов Стефан Блок во время переговоров с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.

По словам дипломатов, их страны делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы самолета Malaysia Airlines.

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