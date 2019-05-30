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Espreso.tvОбществоФиларет обвинил Епифания в нарушении канонов

Филарет обвинил Епифания в нарушении канонов


фото: cerkva.info
Почетный патриарх Филарет раскритиковал митрополита Киевского Епифания за принятие под свою опеку клирика ПЦУ, против которого ранее патриарх ввел санкции

Об этом сообщает пресс-служба Филарета.

"Получил Ваш указ о принятии в свою епархию запрещенного мной в священнослужении протоиерея Александра Трофимлюка и Свято-Покровский приход на Соломенке, с его духовенством, без отпускной грамоты", - говорится в письме.

По мнению Филарета, это демонстрирует то, что Епифаний начинает свое служение с нарушением архиерейской присяги и церковной православной традиции - этим он "дает плохой пример для архиереев церкви".

"Такие действия не только не приведут к единству нашей Церкви и всего украинского православия, а к разрушению того, что привело к получению Томоса об автокефалии и Вашего избрания на должность Предстоятеля", - говорится в письме Филарета.

 

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