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Espreso.tvМирИстребители США во второй раз перехватили российские ракетоносцы у побережья Аляски

Истребители США во второй раз перехватили российские ракетоносцы у побережья Аляски

Самолеты ВВС США во второй раз за два дня перехватили российские бомбардировщики и истребители у побережья Аляски

Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

"Две пары истребителей F-22 перехватили бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35, которые вошли в отличительную зону противовоздушной обороны Аляски 21 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация ВВС России оставалась в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушила воздушное пространство США или Канады.

В Минобороны РФ заявили, что самолеты ВВС США сопровождали два стратегических ракетоносца Ту-95МС во время полета над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски.

По данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, в 2019 году американская авиация пять раз поднималась для перехвата российских самолетов у берегов Аляски. Россия возобновила патрулирование на дальние расстояния в 2007 году.

20 мая американские истребители F-22 перехватили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски.

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