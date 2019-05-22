Истребители США во второй раз перехватили российские ракетоносцы у побережья Аляски

22 мая, 2019, 16:32

Самолеты ВВС США во второй раз за два дня перехватили российские бомбардировщики и истребители у побережья Аляски

Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

"Две пары истребителей F-22 перехватили бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35, которые вошли в отличительную зону противовоздушной обороны Аляски 21 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация ВВС России оставалась в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушила воздушное пространство США или Канады.

Two pairs of F-22 fighter jets, each with an E-3 intercepted Tu-95 bombers Su-35 fighter jets entering the Alaskan ADIZ May 21. The bombers entered the ADIZ and were intercepted by two F-22s, exited and then re -entered the Alaskan ADIZ accompanied by two Su-35 fighter jets. pic.twitter.com/NYP6EVq2Xg - North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 22 мая 2019 г.

В Минобороны РФ заявили, что самолеты ВВС США сопровождали два стратегических ракетоносца Ту-95МС во время полета над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски.

По данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, в 2019 году американская авиация пять раз поднималась для перехвата российских самолетов у берегов Аляски. Россия возобновила патрулирование на дальние расстояния в 2007 году.

20 мая американские истребители F-22 перехватили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски.