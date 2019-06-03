Зеленский обсудит со Столтенбергом "бескомпромиссную борьбу с коррупцией"

3 июня, 2019, 16:14

Об этом написала в Facebook новоназначенный пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Завтра состоится первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это зарубежный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию - курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - отметила она.

"На встречах с руководством ЕС и НАТО президент планирует отметить, что новое руководство государства взяло курс на глубинные преобразования и коренные реформы, в частности - бескомпромиссную борьбу с коррупцией", - подчеркнула Мендель, добавив, что президент ожидает от зарубежных партнеров подтверждения дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, а также финансовой, организационной и экспертной помощи процессу реформ в Украине.

По словам спикера, Зеленский планирует встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и своим коллегой Президентом Польши Анджеем Дудой.