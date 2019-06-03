В МИД пообещали "коррекцию отношения" к ПАСЕ из-за резолюции о возвращении РФ

3 июня, 2019, 22:52

Одобрение регламентным комитетом ПАСЕ проекта резолюции по изменению правил ассамблеи и вероятному возвращению России не является архикритичным

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Украинскому радио".

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели", - заявил Боднар.

По его словам, с украинской стороны, скорее всего, будет "коррекция отношения к этой организации на более функциональный способ".