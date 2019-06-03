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Espreso.tvОбществоВ МИД пообещали "коррекцию отношения" к ПАСЕ из-за резолюции о возвращении РФ

В МИД пообещали "коррекцию отношения" к ПАСЕ из-за резолюции о возвращении РФ

Одобрение регламентным комитетом ПАСЕ проекта резолюции по изменению правил ассамблеи и вероятному возвращению России не является архикритичным

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Украинскому радио".

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели", - заявил Боднар.

По его словам, с украинской стороны, скорее всего, будет "коррекция отношения к этой организации на более функциональный способ".

  • Напомним, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
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