В МИД пообещали "коррекцию отношения" к ПАСЕ из-за резолюции о возвращении РФ
3 июня, 2019, 22:52
Одобрение регламентным комитетом ПАСЕ проекта резолюции по изменению правил ассамблеи и вероятному возвращению России не является архикритичным
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Украинскому радио".
"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели", - заявил Боднар.
По его словам, с украинской стороны, скорее всего, будет "коррекция отношения к этой организации на более функциональный способ".
- Напомним, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.