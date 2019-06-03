В Британии запустили сеть 5G
Об этом сообщает ВВС .
Пока 5G-сеть будет действовать только на части территории шести крупных городов, в частности Лондона, Эдинбурга и Манчестера. А до конца года ее должны запустить еще в 10 городах.
Также известно, что в июне 5G собирается запустить и другой британский оператор - Vodafone.
Таким образом Великобритания стала одной из первых стран, которая начала использования 5G-сетей.
До сих пор они были запущены только в Швейцарии и нескольких маленьких странах, включая Монако и Сан-Марино.
В то же время 5G-сети уже действуют в США и некоторых азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.
Запуск 5G-сетей в Великобритании проходит на фоне обсуждений того, можно использовать для этого телекоммуникационное оборудование китайских компаний, таких как Huawei.
EE и Vodafone решили отказаться от использования 5G-оборудования Huawei, хотя другие телекоммуникационные устройства, произведенные китайской компанией, они используют.
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Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
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16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
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20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .