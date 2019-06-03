В Британии запустили сеть 5G

3 июня, 2019, 10:20

В Великобритании мобильный оператор EE объявил о запуске первой коммерческой сети пятого поколения

Об этом сообщает ВВС .

Пока 5G-сеть будет действовать только на части территории шести крупных городов, в частности Лондона, Эдинбурга и Манчестера. А до конца года ее должны запустить еще в 10 городах.

Также известно, что в июне 5G собирается запустить и другой британский оператор - Vodafone.

Таким образом Великобритания стала одной из первых стран, которая начала использования 5G-сетей.

До сих пор они были запущены только в Швейцарии и нескольких маленьких странах, включая Монако и Сан-Марино.

В то же время 5G-сети уже действуют в США и некоторых азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.

Запуск 5G-сетей в Великобритании проходит на фоне обсуждений того, можно использовать для этого телекоммуникационное оборудование китайских компаний, таких как Huawei.

EE и Vodafone решили отказаться от использования 5G-оборудования Huawei, хотя другие телекоммуникационные устройства, произведенные китайской компанией, они используют.

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