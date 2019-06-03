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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" рассказал, согласился бы возглавить "Динамо"

Тренер "Шахтера" рассказал, согласился бы возглавить "Динамо"


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, или бы он возглавить "Динамо"

Слова португальца приводит FootballHub .

"Когда познакомились с президентом" Динамо ", он пригласил меня выпить чай или кофе. Я попросил кофе. Мы обсудили некоторые вопросы по поводу молодых игроков, у которых сейчас переломный возраст. Скоро они станут профессионалами. Мы тогда не говорили о матче" Шахтер " - "Динамо". Мы вообще не затрагивали эту тему. Более обсуждали молодых исполнителей. Президент показался мне тем человеком, который любит свою команду и борется за "Динамо". Я это сразу заметил. это абсолютно нормально. Но по поводу предложения от "Динамо "... Я никогда не говорю никогда. Честно говоря, может я связь с "Шахтером" настолько прочен, что, я думаю, это было бы очень трудно. Практически невозможно. Но не знаю, в футболе многое происходит. Не знаю, что может произойти. Откровенно скажу, если бы была такая возможность, моя жена мне бы не позволила, у любом случае ", - сказал Фонсека.

  • Сегодня стало известно, что Гловно тренер "Динамо" Александр Хацкевич не обсудил с президентом клуба Игорем Суркисом свое будущее у руля команды.
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