Будущее главного тренера "Динамо" осталось неопределенным
3 июня, 2019, 08:53
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не обсудил с президентом клуба Игорем Суркисом свое будущее во главе команды
Об этом рассказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик.
По данным журналиста, встреча между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и главным тренером киевлян Александр Хацкевич не состоялась. "Встреча между Суркисом и Хацкевичем не состоялась по просьбе главного тренера взять паузу, чтобы немного отойти, разобраться", - сказал Цыганик.
Ранее сообщалось, что их встреча должна состояться 5 июня.
- 31 мая главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал , как партнеры пытались сделать полузащитника Виктора Цыганкова лучшим бомбардиром чемпионата Украины.