Трамп уверен, что демократы не добьются его импичмента

"Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они только топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть чем заняться!", - написал Трамп.

По мнению Трампа, основная почва для возможности импичмента - итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера - не играет в пользу демократов.

"Никакого сговора (с Россией), никакого препятствования правосудию, ничего!", - отметил он.

NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, NO NOTHING! "What the Democrats are trying to do is the biggest sin in the impeachment business". David Rivkin, Constitutional Scholar. Meantime, the Dems are getting nothing done in Congress. They are frozen stiff. Get back to work, much to do! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

Напомним, левые демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс будет инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.