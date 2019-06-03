//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп уверен, что демократы не добьются его импичмента

Трамп уверен, что демократы не добьются его импичмента

Члены Демократической партии США, которые контролируют Палату представителей Конгресса, не смогут добиться импичмента президента США Дональда Трампа
Об этом сам Трамп написал 2 июня в своем Twitter .

"Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они только топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть чем заняться!", - написал Трамп.

По мнению Трампа, основная почва для возможности импичмента - итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера - не играет в пользу демократов.

"Никакого сговора (с Россией), никакого препятствования правосудию, ничего!", - отметил он.

Напомним, левые демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс будет инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

3 июня, 2019 понедельник

2 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать