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Espreso.tvМирТрамп обозвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"

Трамп обозвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"

Президент США Дональд Трамп назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно критиковал американского президента в прошлом

Об этом президент США написал в своем Twitter .

"Садик Хан, который, как все считают, плохо выполняет свою работу на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в связи с визитом президента Соединенных Штатов - безусловно, важнейшего союзника Соединенного Королевства. Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать свое внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", - написал Трамп в своем Twitter в понедельник.

"Хан очень напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка де Блазио, который также ужасно работал... В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать большим другом Соединенного Королевства, и с нетерпением жду моего визита", - отметил Трамп , подчеркнув, что его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту.

Президент США Дональд Трамп находится с государственным визитом в Великобритании с 3 по 5 июня.

Хан ранее заявил, что Трампа не стоит приглашать в страну. Он сравнил язык, который использует президент США Дональд Трамп для сплочения своих сторонников, с языком "фашистов XX века".

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