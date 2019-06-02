Мэр Лондона назвал риторику Трампа фашистской

2 июня, 2019, 18:26

Мэр Лондона Садик Хан назвал методы общения президента США Дональда Трампа со своими сторонниками фашистскими

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает "Укринформ" .

По мнению Садика Хана, Дональд Трамп является одним из примеров роста глобальной угрозы, ведь он, как и другие правые политики, использует для привлечения поддержки язык фашистов ХХ века.

"Дональд Трамп - это лишь один из самых вопиющих примеров роста глобальной угрозы. Крайне правые находятся на подъеме во всем мире, угрожая нашим тяжело добытым правам и свободам, ценностям, которые определяли жизнь наших либеральных, демократических обществ уже более 70 лет. Виктор Орбан в Венгрии, Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь, в Великобритании, используют те же слова фашистов ХХ века, чтобы заручиться поддержкой, но с новыми зловещими методами, чтобы донести свое послание. И они набирают силу и завоевывают власть и влияние в местах, где это было немыслимо всего несколько лет назад", - сказал Хан.

По мнению Гана, не по-британски - разворачивать красную дорожку для президента, чье поведение противоречит идеалам Америки - равенства, свободы и религиозному плюрализму.

"Вместо того, чтобы окрылять Трампа толерантностью, мы должны говорить ему, что такое поведение неприемлемо и представляет угрозу для ценностей и принципов, за которые мы боролись на протяжении десятилетий", - считает Хан.