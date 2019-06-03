Демонтаж памятника Жукову: у Вятровича ответили спикеру Зеленского

3 июня, 2019, 21:18

В Институте национальной памяти заявили об отсутствии какой-либо правовой коллизии с демонтажем в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову, о которой от имени президента заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель

Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти.

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации, символикой коммунистического режима являются, в том числе, памятники особам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а, следовательно, занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического режима. Закон требует демонтировать такие объекты. а исключение в отношении деятелей науки и культуры, к Жукову не имеет никакого отношения", - заявил юрист Института Сергей Рябенко.

Он также прокомментировал инициативу назвать именем Жукова проспект генерала Григоренко в Харькове.

"Механизма вернуть название Жукова нет. Назвать заново - запрещено законом", - отметил Рябенко.